Weitere Rollen in Tomb Raider spielen Dominic West ("Money Monster", "300"), Walton Goggins ("The Hateful Eight", "Django Unchained") und Daniel Wu (AMC-Serie "Into the Badlands"). Der Film entsteht unter der Regie von Roar Uthaug (The Wave - Die Todeswelle"). Uthaug verfilmt das Drehbuch von Geneva Robertson-Dworet an Schauplätzen in Südafrika und Großbritannien.