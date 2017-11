Video "Die ersten zehn Minuten" zu The Invisible Hours - 4Players.de

The Surge: A Walk in the Park



Loading Loading 0:50 Min.

Teaser-Trailer

Die Erweiterung A Walk in the Park für The Surge wird am 5. Dezember 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen (Preis: 14,99 Euro). In dem Add-on darf man einem Vergnügungspark des…

16.11.2017

Views: 240