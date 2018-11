My Time at Portia: Crafting Trailer

Team17 und Pathea Games zeigen im Trailer zu My Time at Portia das Crafting-System des Sandbox-Rollenspiels. Es ist zu sehen, wie man Rohstoffe sammeln und im Anschluss allerlei Gegenstände an der Werkbank herstellen kann. Neben dem Crafting kann man in dem Spiel à la Animal Crossing, Harvest Moon und Dark Cloud 2 noch Getreide anbauen, Tiere züchten, Freundschaften schließen und Geheimnisse in der Spielwelt entdecken.