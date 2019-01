My Time at Portia: Release Date Trailer

My Time at Portia wird am 15. Januar 2019 den Early Access verlassen. Nach der Early-Access-Phase wird es für 29,99 Euro bei Steam und im Epic Games Store erhältlich sein (aktuell: 19,99 Euro). Das von Animal Crossing, Harvest Moon, Dark Cloud 2 und Studio Ghibli inspirierte Sandbox-Rollenspiel befindet sich seit knapp einem Jahr im Early Access.