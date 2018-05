Oculus Go: Open Your Eyes

Facebook will es neuen VR-Interessierten leicht machen: Das am Mittwoch veröffentlichte autarke Virtual-Reality-Headset Oculus Go kostet lediglich 219 Euro (mit 32GB; 269 Euro mit 64 GB) zum Netzauftritt) und besitzt einen eingebauten Rechenchip, so dass kein externer Rechner und keine Kabel mehr nötig sind.