In Forged Battalion erstellen und individualisieren die Spieler ihre eigene Fraktion und stürzen sich damit in verschiedene Einzelspieler- und Multiplayer-Schlachten. Sie schlüpfen dabei nicht nur in die Rolle des Kommandanten, sondern auch in die der Ingenieure und kontrollieren dadurch die Entwicklung der Einheiten, Gebäude, Superwaffen und Wirtschaft.