JackQuest: The Tale of the Sword



Loading Loading 1:04 Min.

Debüt-Trailer

NX Games und die Blowfish Studios haben das 2D-Jump'n'Run JackQuest: The Tale of the Sword angekündigt, das im Herbst 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen soll.

01.10.2018

Views: 297