Video "Die ersten zehn Minuten" zu Deep Sky Derelicts - 4Players.de

Hey, das macht Laune! Zwar kommt Deep Sky Relicts nicht an die Sogkraft von Darkest Dungeon heran, das deutlich als Vorbild zu erkennen ist, aber es ist eine stimmungsvolle Alternative. Snowhound Games und 1C Company können das Prinzip des Taktik-Rollenspiels an einigen Stellen so kreativ variieren, dass die Erkundung der Wracks mehr ist als ein seelenloses Plagiat. Vor allem die vielen kleinen Quests, die skurrilen Ankedoten, das Energieprinzip, das Sammelkartenflair und die interessante Ausrüstung sowie Bewaffnung sorgen für kurzweilige Kämpfe und Erkundungen. Schade ist zwar, dass es keinerlei Entwicklung der Basis gibt, die Söldner weitgehend überflüssig sind und die Masse an Beute ohne direkte Vergleichsfunktion irgendwann nervt. Aber dieses Abenteuer ist gerade auf dem ersten Schwierigkeitsgrad deutlich verzeihlicher als sein Fantasy-Pendant, so dass man nicht so schnell frustriert wird. Wer Science-Fiction und Rundentaktik mag, wird richtig gut unterhalten.