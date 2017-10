Bei Kickstarter wird derzeit die Erweiterung "What Goes Up, Must Come Down" des Tabletop-Kartenspiels "The 7th Continent" finanziert - und zwar mit großem Erfolg. Während beim Kickstarter des Hauptspiels 12.103 Unterstützer 1.224.220 Euro beigetragen haben, um das Projekt zu verwirklichen, ist das Interesse der Unterstützer diesmal deutlich größer. Aktuell haben über 39.000 Unterstützer mehr als 6,12 Mio. Dollar zusammengetragen.