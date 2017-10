Bis zum 30. Oktober (um 3 Uhr) findet der erste Feldtest von Laser League statt. Dort stehen sich die Spieler in kompetitiven 3v3-Partien gegenüber und können auf den Karten erste Erfahrungen mit der Spielmechanik sammeln. Erst im Anschluss an den Test, zu dem man nur per Einladung Zugang erhält, will man Laser League bei Steam via Early Access veröffentlichen.