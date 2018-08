Video "Video-Fazit" zu Guacamelee! 2 - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment



Ankündigung: Dark Souls Trilogy (USA)

Bandai Namco Entertainment hat in den USA eine Dark Souls Trilogy angekündigt, die Dark Souls: Remastered, Dark Souls 2: Scholar of the First Sin sowie Dark Souls 3: The Fire Fades Edition beinhalten und am 19.…

22.08.2018

