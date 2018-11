For The King



Into the Deep: Ankündigungs-Trailer

IronOak Games und Curve Digital werden am 21. November 2018 die kostenlose Erweiterung "Into the Deep" für ihr seit April auf Steam erhältliches Taktik-Rollenspiel For the King veröffentlichen.

13.11.2018

