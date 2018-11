World of WarCraft: Battle for Azeroth: Cinematic: Verlorene Ehre

Bei der Blizzcon 2018 spielte World of WarCraft: Battle for Azeroth nur eine kleine Rolle. Ein ausführlicher Blick in die Zukunft wurde auf das Panel vertagt und stattdessen wurde der Cinematic-Trailer "Verlorene Ehre" gezeigt, in dem König Anduin Wrynn mit Varok Saurfang spricht, der im Gefängnis der Allianz sitzt. Abermals steht das Thema Ehre im Vordergrund.