THQ Nordic wird vier Spiele in der Entertainment-Area auf der gamescom 2018 in spielbarer Form präsentieren (Halle 8 am Stand A011). Angespielt werden können Darksiders 3, Biomutant (neue Demo), Generation Zero und Fade to Silence. Vier weitere Spiele werden hinter geschlossenen Türen gezeigt, darunter eine "weltexklusive Ankündigung".