Total War Saga: Thrones of Britannia: Alfred The Great Trailer

Der Sieg von Alfred der Große in der Schlacht von Edington (Sieg über die Wikinger) markiert den Ausgangspunkt von Total War Saga: Thrones of Britannia. "Wir schreiben das Jahr des Herrn 878. Der kriegserfahrene Alfred der Große hatte sich in der Schlacht bei Edington heldenhaft der Wikingerinvasion entgegen gestellt. Geschwächt - doch keineswegs geschlagen - haben sich die Wikinger in Britannien angesiedelt.