Thrones of Britannia versetzt die Spieler in einen entscheidenden Moment der Geschichte der Britischen Inseln - in der turbulenten Zeiten nach dem Sieg Alfred des Großen über die Wikinger in der Schlacht von Edington im Jahre 878 n. Chr. In der Rolle von Wikingern, gälische Clans, walisischen oder angelsächsische Stämmen können Spieler die Feldzüge des Königreichs selbst planen.