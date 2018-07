Driftland: The Magic Revival



Loading Loading 4:17 Min.

Video-Vorschau

Mit Driftland inszeniert Entwickler Star Drifters 4X-Strategie in Echtzeit. Das erinnert am ehesten an Sins of a Solar Empire - ob es auch Spaß macht, sehr ihr der Video-Vorschau.

10.07.2018

Views: 17