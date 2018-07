Call of Duty: Black Ops 4



Zombies: Blood of the Dead

Im neuen Trailer zu Call of Duty: Black Ops 4 gewähren Treyarch und Activision Blizzard erstmals Einblicke in Blood of the Dead, die vermutlich klassischste Variante des Zombie-Gemetzels im kommenden Teil. Er…

20.07.2018

