Video "News des Tages 02.08.2018" zu 4Players - 4Players.de

Balla-Balla schrieb am 02.08.2018 um 14:12 Uhr

Danke für die Börsen Nachhilfe. Zynisch muss man überhaupt nicht sein, um es angenehm zu finden wenn ein Hedge Font seine Millionen verbrennt. Diese sind ja wohl die Pest des Kapitalismus, den ich durchaus befürworte. Es freut einen schlicht, dass mal jemand so richtig auf die Schnauze fällt, der sonst durch ein paar Mausklicks Millionen scheffelt, durch Zockerei mit Unternehmenswerten, für deren Werte viele tausend Arbeitnehmer täglich schuften und Glück dafür gerade mal so entlohnt werden, dass sie ihre Familie durchbringen.

Super Seducer kann ja nur eine Parodie sein. Oder bin ich schon so alt und weg vom Geschehen, dass diese Schmalzlocken und Titten-Tussies tatsächlich die Zielgruppe des jungen mainstreams sind? Falls ja muss die ganze Gender und Sexismus Debatte ja eine riesige Blase sein, an der sich tatsächlich nur ein Bruchteil der Menschheit beteiligt. Nach SS zählen am End nämlich nur Geld und die dicke Karre, andererseits ein schmaler IQ plus umgekehrt proportionaler Vorbau. Oh jeh. War never changes, right?