Magic: The Gathering Arena



Loading Loading 2:47 Min.

Open Beta Announce Trailer

Wizards of the Coast wird den offenen Betatest von Magic: The Gathering Arena am 27. September 2018 um 15 Uhr starten. Ab dann können alle interessierten Spieler einen Blick auf den Titel werfen. Die digitale…

21.09.2018

Views: 101