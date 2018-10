Video "Tipps zu Halloween" zu 4Players - 4Players.de

Jondoan hat geschrieben: ? vor 19 Minuten Halloween an sich geht mir auf den Sack. Halloween an sich geht mir auf den Sack.

Ging mir auch so, bis vor wenigen Jahren. Ich dachte immer was viele denken: "Was soll der Amidreck hier bei uns?!" Wenn man Kinder hat (und eine Frau mit Sinn für liebevolle Basteleien und Wohnungsdeko), sieht die Sache dann allmählich anders aus. Meine beiden wachsen halt nun damit auf, für die gehört Halloween ins Jahr wie Ostern. Und man kann es wirklich nett gestalten. Wir haben hier und da die Wohnung entsprechend dekoriert (nicht so ausgeflippt wie in manchem Film, eher dezent), besuchen üblicherweise am 31. Kinderfeste im Zoo oder dergleichen und schauen nette Filme zum Thema wie z.B. "Hocus Pocus".Und dann macht Halloween plötzlich Spaß. So ist das als Familienmensch. Genau wie beim Autofahren: Früher lief Rammstein, heute trällert der Schmetterlingsblues.