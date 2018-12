neogil hat geschrieben: ? Heute 13:22 Aus eigener Erfahrung,

wenn de zu ner PK auf Schalke (CL Spiel gegen Arsenal) eingeladen wirst in der Gaspromlounge zur Vorstellung des ?neuen? Wonderbooks mit Sternchen Verköstigung hat das schon Einfluss, außer du heißt 4player oder eventuell andere potente Konkurrenz mit größerer Firma dahinter. Aus eigener Erfahrung,wenn de zu ner PK auf Schalke (CL Spiel gegen Arsenal) eingeladen wirst in der Gaspromlounge zur Vorstellung des ?neuen? Wonderbooks mit Sternchen Verköstigung hat das schon Einfluss, außer du heißt 4player oder eventuell andere potente Konkurrenz mit größerer Firma dahinter.

Aber das ist doch ne ganz andere Schiene als das was hier besprochen wurde. Morgens das Testmuster aus dem Briefkasten zu ziehen ist doch nochmal ne ganz andere Nummer als zum Beispiel der Autotester, der von deutschem Automobilkonzern XY in der Business Class auf die Kanaren geflogen und reichlich gepampert wird, bevor er dann irgendwann zum Testen mal ins Auto gesetzt wird. So was ist doch nicht vergleichbar. Hier in der Redaktion hast du ja nichtmal den Effekt, dass sich der einzelne Tester von dem Publisher besonders "bedacht" fühlen kann, weil die Sachen ja vermutlich nichtmal an Einzelpersonen adressiert sind. Das klingt als wären einfach nur Sachen im Briefkasten und jemand der Zeit hat testet es dann am Ende. Da hast du doch den Charakter einer persönlichen Zuwendung, die es bräuchte um da irgendwie Einfluss zu nehmen, gar nicht mehr.Wenn das der Prozess ist, dann hat das auch nichts damit zu tun, dass 4P sich von irgendwas emanzipiert hätte oder irgendwie von der Unternehmensgröße profitieren könnte. Einfach ein normaler Arbeitsablauf. Ich kann da nichts weiter hereinlesen ehrlich gesagt.