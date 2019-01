crazillo87 schrieb am 09.01.2019 um 15:09 Uhr

Schwer mit den Top 3, wollte dieses Jahr eigentlich nicht mehr als genau jene drei Games kaufen zwecks Backlog, aber das wird wohl schwierig.

Kingdom Hearts 3

Metro: Exodus (schade, dass es nicht genannt wurde)

Ori and the Will of Whisps

Sekiro: Shadows Die Twice oder Ghost of Tsushima (denke das wird 2020)

The Last of Us 2

The Outer Worlds (leider auch nicht genannt)

sind meine größten Highlights. Bei Nintendo weiß man nie neben Pokémon, sollten Bayonetta 3, Fire Emblem, Luigi's Mansion 3, Metroid Prime 4 kommen. Devil May Cry sieht auch sehr cool aus. Auch werden diverse tolle Spiele noch umgesetzt (Frostpunk, Pillars of Eternity 2, Bard's Tale IV) und dann gibt's da ja noch coole Indies wie Children of Morta. Hachja!