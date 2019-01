... Show

Erkenntnis Nummer 1Ich bräuchte mehr als eine Top 3, geradeso reicht eine Top5. Alphabetisch:Beyond good and evil 2Cyberpunk 2077Ghost of TsushimaKingdom Hearts 3The last of Us: Part 2Erkenntnis Nummer 2:Keiner der Redakteure hat Cyberpunk unter den Top 3 (kommt vermutlich nicht 2019 gilt aber für die Hälfte der genannten Titel), Gleiches gilt für Metroid PrimeErkenntnis Nummer 3:Jörg mag scheinbar hauptsächlich Spiele mit rein ernstem Ton bzw möglichst wenig positiver Energie. Armer MannErkenntnis Nummer 4:Die Next Gen kann sich noch zeit lassenErkenntnis Nummer 5:Capcom und Sony machen dort weiter wo sie die letzten 2 Jahre aufgehört haben, sehr schön