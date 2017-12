Nach der Veröffentlichung von Zwei: The Ilvard Insurrection (japanischer Titel "Zwei II Plus") für PC in westlichen Regionen wird auch Zwei: The Arges Adventure (japanischer Titel "Zwei!!") von XSEED Games in lokalisierter Form in Englisch für PC erscheinen. Das Action-Rollenspiel soll in diesem Winter bei Steam, GOG.com und Humble erhältlich sein.