Für Total War: Rome 2 ist das nächste Kampagnenpaket Rise of the Republic angekündigt worden. Es soll am 6. August 2018 erscheinen. Rise of the Republic dreht sich um die Ereignisse rund um das Rom des…

20.07.2018

