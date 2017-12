Video "Frechheit des Jahres" zu 4Players: Spiele des Jahres 2017 - 4Players.de

Alandarkworld schrieb am 15.12.2017 um 16:07 Uhr

Ich bin ganz klar dafür solche Praktiken in der Wertung abzustrafen. Genau diesem "Was wollt ihr denn, Wertung passt doch"-Argument muss man entgegen treten. Die Lootboxen (oder welches Analog dazu auch immer) sind integraler Bestandteil des Spiels und damit wertungsrelevant. Wie relevant mag sich von Titel zu Titel unterscheiden. Wir können als Community (und ich denke wenn ich Jörg so zuhöre dann auch als Fachpresse) nicht so tun als sei eh alles in Ordnung, denn das ist es nicht. Es gibt jetzt eine Industrie, deren Köpfe längst keine Gamer mehr sind sondern Manager. Und die verstehen nur Zahlen. Daher bin ich der Meinung: zeigt ihnen die Kritik in einer Sprache die sie verstehen.

Mir tun an dieser Stelle zwar die Entwickler leid, die viel Arbeit in das Produkt gesteckt haben und am Ende aus völlig anderen Gründen mit schlechten Wertungen dastehen, aber grade ein großes Studio wie DICE hätte sich (wirtschaftliche Aspekte außen vor) ja auch weigern können SWBF2 so zu gestalten wie es am Ende eben heraus gekommen ist.