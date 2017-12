Video "20 Spiele-Highlights 2018" zu 4Players: Spiele des Jahres 2017 - 4Players.de

cM0 schrieb am 23.12.2017 um 14:05 Uhr

Gibt in dem Video so einige Titel die mich interessieren. Rein aufs Video bezogen wirds nach aktuellem Stand im Schnitt 1 Titel pro Monat, den ich mir zulegen werde, was deutlich weniger ist als in diesem Jahr. Aber es kommt ja noch mehr als hier gezeigt wurde, zumal noch bei weitem nicht alles angekündigt ist.

2018 hat jedenfalls gute Chancen ein weiteres gutes Spielejahr zu werden. Wenns nach mir geht, dürfen gern etwas weniger Titel als in diesem Jahr erscheinen.