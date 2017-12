Video "Xbox-One-Spiel" zu 4Players: Spiele des Jahres 2017 - 4Players.de

Auf der Xbox One herrscht eine erschreckende Dürre - zumindest, was exklusive Titel angeht. Cuphead, immerhin massiv unterstützt von Microsoft, wäre ein heißer Anwärter für die Auszeichnung als bestes Xbox One Spiel gewesen, erschien per Self-Publishing aber auch für Steam und GOG. Daher setzte sich am Ende Forza Motorsport 7 mit seinen bewährten Qualitäten durch, auch wenn die Reihe mittlerweile in vielen Bereichen stagniert und vor allem hinsichtlich der KI und und den chaotischen Online-Rennen Verbesserungsbedarf besteht.