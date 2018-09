Video "Exklusive Spielszenen Rotterdam (PC)" zu Battlefield 5 - 4Players.de

Gammanator hat geschrieben: ? Gestern 17:49 Ich sehe da erfrischend wenige 3D Feind-Marker oder sonstige Anzeigen, die einem alles vorkauen.

War das im Hardcore Modus oder haben die tatsächlich die Markierungen reduziert?

War glaube ich kein Hardcore-Modus. Sonst wäre die Anzahl an Team-Kills auch vermutlich deutlich höher ausgefallen.Ich glaube, die Spielerzahl hat relativ stark fluktuiert. Wir haben losgespielt, da standen viele Leute noch am Eingang. Und ob dann jemals alle Plätze besetzt waren, darauf hab ich gar nicht geachtet. Tendenziell dürfte in einer normalen Online-Partie also einiges mehr lossein.