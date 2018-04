My Hero One's Justice: Plus Ultra!

Der endgültige Titel steht fest. Das bisher als "My Hero Game Project" bekannte Spiel wird fortan My Hero One's Justice heißen. Es basiert auf der Anime- und Manga-Reihe My Hero Academia aus dem Magazin 'Weekly Shonen Jump' und wird in diesem Jahr für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen.