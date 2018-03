Bei Big Bad Wolf befindet sich in Zusammenarbeit mit Focus Home Interactive und Cyanide Studio das narrative, episodische Abenteuer The Council für PC, PS4 und Xboe One in Entwicklung. Insgesamt fünf Episoden sind in Planung, wobei der erste Teil am 13. März 2018 an den Start gehen wird. Grundlegend vergleichen die Entwickler ihr narratives Abenteuer mit Titeln von Telltale Games