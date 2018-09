4Players



Heute: Henry Cavill wird in der The Witcher Netflix-Serie zu Geralt von Rivia, Polygon schafft die Wertungszahlen bei ihren Tests ab und will sich inhaltlich neu aufstellen und Battlefield 5 startet in die Open Beta.

