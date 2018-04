Omensight wird am 15. Mai 2018 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Als beschworener Harbinger, eine Mischung aus Krieger und Richter, der die Zerstörung des Reichs Urralia gesehen hat, soll man in Omensight die Apokalypse verhindern. Dazu erlebt man einen schicksalhaften Tag immer und immer wieder und versucht den Mord an der "Gottlosen Priesterin" aufzuklären, deren Tod die Apokalypse ausgelöst hat.