Das erste Spielszenen-Video aus Total War: Three Kingdoms ist kurz vor der E3 2018 veröffentlicht worden. Zu sehen ist der Angriff von Kommandant Cao Cao auf Lü Bu, der sich in Xiapi verschanzt hat. Neben dem typischen Total-War-Kampfgeschehen in Echtzeit ist ab 4:30 Min. das neue Duellsystem zu sehen, in dem sich die beiden Anführer im 1-gegen-1-Kampf direkt begegnen.