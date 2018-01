SEGA Europe und Two Point Studios haben Two Point Hospital für PC angekündigt. Die schwer von Theme Hospital inspirierte Aufbau-/Wirtschaftssimulation wird Ende 2018 erscheinen. In dem Entwicklerteam arbeiten einige der erfahrensten "Sim-Entwickler der Spieleindustrie", die neben Theme Hospital auch an Titeln wie Black and White, Populous oder Fable bei Studios wie Bullfrog, Lionhead und Mucky Foot gearbeitet haben.