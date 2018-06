Two Point Hospital: E3 2018: PC Gaming Show Trailer

Das folgende Video zu Two Point Hospital gibt einen Überlick über die schwer an Theme Hospital erinnernde Aufbau-/Wirtschaftssimulation. Zunächst geht es um den Aufbau des Krankenhauses, bevor dann die kuriosen Krankheiten und ihre Behandlungsmöglichkeiten in den Mittelpunkt rücken. Abschließend macht man noch Jagd auf "Monobeasts".