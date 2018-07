SEGA Europe und die Two Point Studios werden Two Point Hospital am 30. August 2018 für PC, Mac und Linux in digitaler Form veröffentlichen. In der schwer an Theme Hospital erinnernden Aufbau-/Wirtschaftssimulation übernehmen die Spieler die Rolle des Krankenhausverwalters und verantworten Auf- und Ausbau, Heilung von Patienten und das Management des Hauses.