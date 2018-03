Bandai Namco Entertainment Europe bestätigt im Trailer, dass New Gundam Breaker am 22. Juni 2018 für PlayStation 4 und erstmalig in digitaler Form für PC erscheinen wird. Im Zentrum des Mech-Actionspiels steht nicht länger nur der Kampf zwischen den Robotern, sondern auch das Zerlegen der Gegner in ihre Einzelteile.