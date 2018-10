Video "Oktober-Update" zu Nintendo Switch Online für Nintendo Switch - 4Players.de

Einschätzung

Ernüchternd und umständlich - so würde ich Nintendo Switch Online beschreiben. Der kostenpflichtige Mitgliederdienst ist mittlerweile notwendig, um Online-Multiplayer-Partien auf der Nintendo-Konsole zu spielen. Aber er enttäuscht mit Kinderkrankheiten und der ebenso unnötigen wie unpraktischen Anbindung an die Smartphone-App für Voice-Chat und Co. - hinzu kommen Asbach-Ideen wie die Freundescodes. Das einzig wirklich nennenswerte Feature des Dienstes ist die Möglichkeit seine Speicherstände in der Cloud zu sichern, sofern das die Spiele unterstützen - aber so ein Service sollte heutzutage kein Geld kosten. Außerdem erhält man Zugriff auf eine App-basierte NES-Spiele-Bibliothek, die leicht angepasste Klassiker mit Online-Funktionen offeriert. Auswahl und Umsetzung für lokale Partien sind durchaus in Ordnung. Bei der Online-Nutzung sind uns Stabilitätsprobleme (Lags, Verbindungsabbrüche) und eine leichte Input-Verzögerung aufgefallen. Zumal die Beschränkung auf NES-Titel befremdlich wirkt, da Nintendo auch mit N64-, GameCube- und Wii-Titeln für einen tatsächlichen Mehrwert des Dienstes sorgen könnte - damit zieht Nintendo gegen Angebote wie Games with Gold (Xbox) und die Instant Game Collection (PlayStation) klar den Kürzeren. Daher fällt es mir zu diesem Zeitpunkt ziemlich leicht, auf Nintendo Switch Online zu verzichten. Der Dienst lohnt sich im Prinzip nur, wenn man Online-Partien spielen möchte. Die anderen Features und Exklusiv-Angebote sind schlicht und ergreifend dürftig.