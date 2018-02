Das britische Studio Quarter Circle Games hat The Peterson Case für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. In dem Horrorspiel versucht man als Detektiv Franklin Reinhardt das Verschwinden einer Familie in einem verlassenen Haus aufzuklären. Aber Franklin entdeckt bald, dass es in dem Haus eine überirdische Präsenz gibt. Das Spielgeschehen ist im Jahr 1947 angesiedelt und findet ganz in der Nähe des "Roswell-UFO-Ereignisses" in den USA statt.