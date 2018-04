Video "Video-Fazit" zu MLB The Show 18 - 4Players.de

World of WarCraft: Battle for Azeroth



Loading Loading 1:26 Min.

Termin-Trailer

World of WarCraft: Battle for Azeroth wird am 14. August 2018 erscheinen. Die siebte Erweiterung für das Online-Rollenspiel ist bzw. wird als Standard Edition (Box und digital: 44,99 Euro), Digital Deluxe…

05.04.2018

Views: 702