Smoke and Sacrifice: PS4 und Xbox One Teaser

Smoke and Sacrifice wird am 15. Januar 2019 auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Anpassungen für PS4 Pro und Xbox One X sind geplant. Das Survival-Rollenspiel von Solar Sail Games und Curve Digital wird eine neue Bacon-Storyline (Quest) umfassen, die "mehr Freiheit" verspricht.