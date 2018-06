Fear the Wolves: E3-Trailer 2018

Focus Home Interactive und Vostok Games haben den ersten Trailer für Fear the Wolves im Vorfeld der E3 2018 veröffentlicht, der die düstere Umgebung, den Kampf gegen andere Spieler und die Extraktion aus dem Gebiet via Hubschrauber am Ende einer Partie im Schnelldurchlauf zeigt.