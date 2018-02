Mutant Year Zero: Road to Eden: Ankündigung

Funcom (Publisher) und The Bearded Ladies (Entwickler) haben Mutant Year Zero: Road to Eden für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das taktische Adventure mit rundenbasierten Kämpfen à la XCOM und Echtzeit-Stealth spielt in einer post-humanen Welt voller Mutanten. Es soll in diesem Jahr erscheinen.