Video "Spielszenen mit Entwickler-Kommentar" zu Mutant Year Zero: Road to Eden - 4Players.de

Mutant Year Zero: Road to Eden: Spielszenen mit Entwickler-Kommentar

Funcom und The Bearded Ladies haben ein ausführliches Video aus Mutant Year Zero: Road to Eden veröffentlicht. In dem 20 Minuten langen Clip präsentieren Lead Designer Lee Varley und Produzent Mark Parker das Spielgeschehen. Der Produzent erklärt: "Bormin, Dux und Selma haben gerade die Höhle der Angst verlassen und sind unterwegs nach Norden zu einem Ort namens 'House of Bones', aber zuerst müssen sie den Fluss überqueren und dabei eine große Gruppe von Ghouls besiegen, die ein großes Boot aus Metall steuern."