Mutant Year Zero: Road to Eden: Launch-Trailer

Publisher Funcom und die bärtigen Entwickler The Bearded Ladies veröffentlichen heute Mutant Year Zero: Road to Eden für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Das Taktik-Abenteuer vereint ein rundenbasiertes Kampfsystem a la X-COM mit Stealth- und Erkundungselementen in Echtzeit, während die Spieler eine post-menschliche Welt mit tierischen Figuren erkunden.