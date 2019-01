The Division 2: PC-Features

Ubisoft hat Details zu den Features der PC-Version und die Systemvoraussetzungen von The Division 2 veröffentlicht. Das Spiel wird am 15. März 2019 zeitgleich mit den Konsolenversionen erscheinen. Im Gegensatz zum Vorgänger wird die PC-Fassung nicht auf Steam vertrieben. Ubisoft wird das Spiel ausschließlich via Uplay bzw. Ubisoft Store und im Epic Games Store verkaufen.