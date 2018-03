Video "Teaser" zu Might & Magic Elemental Guardians - 4Players.de

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series



Loading Loading 1:49 Min.

Episode 5 Trailer

Telltale Games wird die fünfte und letzte Episode "Same Stitch" von Batman: The Enemy Within am 27. März 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One, Mac und Mobilgeräte veröffentlichen. Laut den…

15.03.2018

Views: 60