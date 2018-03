Mit The Elder Scrolls Online: Summerset wird am 5. Juni 2018 das nächste große Kapitel in The Elder Scrolls Online für PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One aufgeschlagen. Die Erweiterung schickt die Spieler auf die Insel Sommersend, wo es die Heimat der Hochelfen zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena (1994) zu erkunden gilt.